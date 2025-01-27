Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da canlı hayvan pazarı tedbiren kapatıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde canlı hayvan pazarının tedbiren süresiz olarak kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:09 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da canlı hayvan pazarı tedbiren kapatıldı
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde canlı hayvan pazarının tedbiren süresiz olarak kapatıldığı bildirildi.

        Havza Belediyesinden yapılan açıklamada, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında hayvan sağlığının korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklara karşı mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla canlı hayvan pazarının tedbiren kapatıldığı belirtildi.

        Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplanan Samsun İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı gereği, ülke genelinde bazı bölgelerde SAT-2 serotipi şap hastalığı görüldüğü ve yayılma dinamiğinin engellenmesi sebebiyle hayvan pazarının ilçede kapanma kararı alındığı bildirildi.

        Açıklamada, karar gereği pazarlar dışında hayvan alım satımı yapılmasının önlenmesi için il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince gerekli denetimin yapılması, hastalık ihbarlarının hızlı ve titiz şekilde değerlendirilmesi ve hastalık çıkan mihraklarda idari fenni tedbirlerin alınması gibi bir dizi tedbir alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!

        Benzer Haberler

        Borled Aydınlatma, Çin merkezli Lixing Lightting firması ile ortaklık imzal...
        Borled Aydınlatma, Çin merkezli Lixing Lightting firması ile ortaklık imzal...
        Salıpazarı Belediyesi düzenlediği kurslarla çocukların zihinsel ve fiziksel...
        Salıpazarı Belediyesi düzenlediği kurslarla çocukların zihinsel ve fiziksel...
        Samsun'da evinde uyuşturucu hap bulunduran zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da evinde uyuşturucu hap bulunduran zanlı gözaltına alındı
        YRP'li Kılıç: Otel faciasında gerçeklerin karartılmasına seyirci kalmayacağ...
        YRP'li Kılıç: Otel faciasında gerçeklerin karartılmasına seyirci kalmayacağ...
        Bowling Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonları belli oldu
        Bowling Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonları belli oldu
        Samsun'da 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 5 zanlı ya...
        Samsun'da 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 5 zanlı ya...