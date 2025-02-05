AK Parti'li Karaaslan'dan 6 Şubat depremlerinin 2. yılı mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 11 şehirde 14 milyon insanı etkileyen ve 53 binden fazla insanın hayatını yitirdiği depremin acılarının ilk günkü gibi taze olduğuna dikkati çekti.

Depremden sonra çok zorlu günler geçirildiğini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz bakanlıklarımız ve tüm kurumlarıyla harekete geçmiş, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler günlerce depremin etkilediği şehirlerimizde çalışmalara katılmış, gece gündüz demeden büyük fedakarlık sergileyerek yaraların sarılmasına katkıda bulunmuşlardır. Devletimizin iradesi ve kuvveti, milletimizin birlik beraberlik ve dayanışmasıyla asrın felaketi olarak nitelenen bu büyük afetin izlerini silmek için 85 milyon tek yürek olarak asrın birlikteliğini sergiledik. Ülke olarak 6 Şubat’tan sonra çok zor günler geçirmiş olsak da devlet-millet dayanışmasıyla bu zorlu günleri aşmayı ve geride bırakmayı bildik. Bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu yaşam sürebilmeleri adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalıştıklarına işaret eden Karaaslan, "Geçtiğimiz 2 yıl boyunca deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın eskisinden daha güçlü, dayanıklı ve sağlam yuvalarına kavuşması hedefimizin önüne hiçbir gündemi koymadık. Hiçbir surette depremin yaralarının sarılmasını sekteye uğratacak konuyla meşgul olmadık. Siyasi hesaplar uğruna, 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyerek devletimizin gücünü yok sayan siyasileri, çirkin iftira ve ithamlarıyla baş başa bıraktık, biz işimize baktık. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, 11 ilde 201 binden fazla konutun anahtarının hak sahibi depremzedelere teslim edildiğinin altını çizerek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' şiarıyla 11 ilimizde 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimizle asrın inşa ve ihya çalışmaları 7 gün 24 saat esasıyla devam etmektedir. 2024 yılı sonunda konutların yüzde 45'i tamamlanmıştır. Bu yıl sonunda deprem bölgesi genelinde 453 bin konut ve iş yerinin vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Deprem bölgesindeki hak sahibi vatandaşlarımızın tamamı huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvalarına kavuşuncaya, şehirlerimiz eskisinden daha güvenli, altyapısıyla, üstyapısıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle daha dayanıklı hale gelinceye dek durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.