Samsun'da bir kişi aracında ölü bulundu

İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edilen Yüksel'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Yüksel (67) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında Helvacalı Mahallesi Çarşamba Devlet Hastanesi mevkisinde otoparkta park halinde bulunan 52 ABN 753 plakalı hafif ticari aracı kontrol etti.

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