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        Havza Belediyesi, güvenli olmadığı belirlenen metruk yapıyı yıktı

        Samsun'da Havza Belediyesi ekipleri tarafından güvenli olmadığı belirlenen metruk yapı yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:32
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        Havza Belediyesi, güvenli olmadığı belirlenen metruk yapıyı yıktı
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        Samsun'da Havza Belediyesi ekipleri tarafından güvenli olmadığı belirlenen metruk yapı yıkıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun süredir kullanılmadığı tespit edilen ve çevreye tehdit oluşturan İnönü Mahallesi'nde bulunan tek katlı metruk bina ile kullanılmayan bir depo, Havza Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

        Havza Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın asayiş ve güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığı, olumsuz olayların önüne geçmek ve önleyici tedbirler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tespit edilen güvensiz ve metruk binaların yıkımlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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