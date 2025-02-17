Samsun'un Salıpazarı ilçesinde mahalle sakinleri kayak etkinliği düzenledi.

Yukarı Kestanepınar Mahallesi'nde yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden herkesin büyük bir heyecanla katıldığı etkinlikte, vatandaşlar naylon, plastik ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, kış aylarında sosyal aktivitelerin artırılmasının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Karaca, Salıpazarı'nın doğası ve insanlarıyla her mevsim ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek, "Bugün burada mahalle sakinlerimizin bir araya gelerek düzenlediği bu etkinlik, kış aylarını daha eğlenceli ve anlamlı hale getiriyor. Çocuklarımızın ve ailelerimizin birlikte vakit geçirmesi, geleneklerimizin yaşatılması bizim için çok kıymetli." dedi.

Mahalle Muhtarı Faruk Minuz da etkinliğin her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesini planladıklarını belirtti.