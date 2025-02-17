Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı ilçesinde mahalle sakinleri kayak etkinliği düzenledi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde mahalle sakinleri kayak etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı ilçesinde mahalle sakinleri kayak etkinliği düzenledi
        ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde mahalle sakinleri kayak etkinliği düzenledi.

        Yukarı Kestanepınar Mahallesi'nde yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden herkesin büyük bir heyecanla katıldığı etkinlikte, vatandaşlar naylon, plastik ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, kış aylarında sosyal aktivitelerin artırılmasının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

        Karaca, Salıpazarı'nın doğası ve insanlarıyla her mevsim ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek, "Bugün burada mahalle sakinlerimizin bir araya gelerek düzenlediği bu etkinlik, kış aylarını daha eğlenceli ve anlamlı hale getiriyor. Çocuklarımızın ve ailelerimizin birlikte vakit geçirmesi, geleneklerimizin yaşatılması bizim için çok kıymetli." dedi.

        Mahalle Muhtarı Faruk Minuz da etkinliğin her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesini planladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Samsun'da hamsinin kilogramı 130 ila 200 lira arasında satılıyor
        Samsun'da hamsinin kilogramı 130 ila 200 lira arasında satılıyor
        Samsun'da sis etkili oluyor
        Samsun'da sis etkili oluyor
        Samsun'da 14 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
        Samsun'da 14 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye elektronik kelepçe takıldı
        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye elektronik kelepçe takıldı
        Samsun için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Samsun için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Samsun'da 63 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu
        Samsun'da 63 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu