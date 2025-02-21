Samsun'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı.
İlçenin en işlek caddelerinden Serhat Caddesi, halı yüklü bir kamyonun buzlanma nedeniyle kayması sonucu 3,5 saat trafiğe kapandı.
Yoldan geçmeye çalışan 2 araç ve sürücüleri de yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ve solüsyon aracı gönderildi.
Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda yol trafiğe açıldı.
Yolda kalan araçlar ise güvenli bir noktaya çekildi.
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