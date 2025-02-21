Samsun'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Yolda kalan araçlar ise güvenli bir noktaya çekildi.

Yoldan geçmeye çalışan 2 araç ve sürücüleri de yolda kaldı.

İlçenin en işlek caddelerinden Serhat Caddesi, halı yüklü bir kamyonun buzlanma nedeniyle kayması sonucu 3,5 saat trafiğe kapandı.

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