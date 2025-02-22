Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Soner Gönül, Bennasser, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Holse, Muja, Dimata
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Papanikolaou (Dk. 22 Buljubasic), Olawoyin, Abdülkadir Ömür, Mithat Pala, Akintola, Sowe
Goller: Dk. 24 Samet Akaydin (Kendi kalesine), Dk. 41 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)
SAMSUN
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