Samsun Devlet Opera ve Balesi "Şahmeran" operasını sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Şahmeran" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, ünü dünyaya yayılmış bir Anadolu efsanesi olan Şahmeran'ı, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sundu.

Bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Şefik Kahramankaptan'a ait Şahmeran operası, Murat Atak'ın rejisiyle sahnelendi.

Başkemancının Dilara Tanrıverdi Doğan olduğu iki perdelik eserde, orkestra ve koro şefi Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile SAMDOB korosu, solistlere eşlik etti.

İlgi gören eserin dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, koreografisini Görkem Cengiz, video projeksiyonunu ise Murat Turgut yaptı.

Geçimini odunculukla sağlayan bir ailenin oğlu olan Lokman'ın, Şahmeran ile yaşadıklarını konu alan eser, 17 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da tekrar seyirciyle buluşacak.