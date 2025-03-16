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        Havza Belediyesi ramazan etkinlikleri devam ediyor

        Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ikincisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:20
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        Havza Belediyesi ramazan etkinlikleri devam ediyor
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        Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ikincisi gerçekleştirildi.

        Havza Belediyesi tarafından başlatılan ve 5 gün devam edecek olan ramazan etkinliklerinin ikincisi teravih namazı sonrası ateş şov gösterisi ile başladı.

        Nasrettin Hoca gösterisi ile devam eden etkinlikte, çocuklar için yüz boyama, ilahi konseri ve sirk gösterisi ile sona erdi.

        Ramazan etkinliklerinin ikinci gününde de vatandaşlar sahnelenen gösterileri büyük bir ilgi ile izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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