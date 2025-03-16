Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi.

Kızılırmak Deltası'nın zengin habitatı, develere geniş otlak sunuyor.

Türkiye'de görülen 500 kuş türünden 365'i burada yaşıyor. Su mandası ve yılkı atlarına da doğal yaşam alanı sunan delta, 11 familyaya ait 29 balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Develerin bu zengin ekosisteme katılmasıyla deltadaki canlı çeşitliliği de arttı.

Develer, deltada özgürce dolaşarak besleniyor. İnsanlara oldukça alışkın olan bu hayvanlar, turistlerin fotoğraf çekme isteklerine de karşılık veriyor.

Özellikle çocuklar, develeri izlemekten ve doğa ortamında vakit geçirmekten keyif alıyor.

Bölge halkı tarafından yılın belirli döneminde salınan develerin varlığı, deltayı ziyaret eden turist sayısının artmasına da katkı sağlıyor.