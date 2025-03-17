Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leyleklerin yuva yapması için platformlar yerleştirildi

        İLYAS GÜN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leyleklerin yuva yapması için platformlar yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leyleklerin yuva yapması için platformlar yerleştirildi
        ABONE OL

        İLYAS GÜN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leyleklerin yuva yapması için platformlar yerleştirildi.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ve çevresinde çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.

        OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgede hem görselliği hem de yuva sayısını artırmak için deltanın içlerine platformlar yerleştirdi.

        Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nın Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinin sınırları içinde 56 bin hektarlık bir alan olduğunu belirtti.

        Türkiye'de görülen kuş türü sayısının 500 olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

        "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde görülen tür sayısı ise 365'tir. 165'i ise yaz ve kış göçlerinde alana gelen türlerdir. Yine baharın müjdesi olarak bilinen ak leylekler, kış mevsiminin sona ermesiyle deltaya gelmeye başladı. Leylekler kış ayında deforme olmuş yuvalarını onarmaya başladı. Alana gelen çift leylek bireyleri ise yeni yuva arayışı içindeler. Biz ziyaretçilerin görebileceği güzergahlara Ornitoloji Araştırma Merkezi ile yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 platform yerleştirdik. Platformlara artık leylekler daha güvenli bir şekilde yuvalarını kurabilecek. Elektrik direklerinin üzerine yapılan yuvalar bazen leylekler için sıkıntılı olabiliyor. Bu platformlarda yuvalarını kuran leylekler, yavrularını rahat bir şekilde yetiştirip yeniden güney bölgelere göç edebilecek. Şu an 5 platform dikildi ancak planlamamız bu yuvalar dolduktan sonra deltanın güvenli noktalarına daha fazla platform yerleştirmek."

        - "1000 çifte yakın leylek bu civarda ürüyor"

        Yılmaz, deltada yapılan sayımlarda 950 çifte yakın leylek tespit ettiklerini belirterek, "Çevresini de kattığımızda 1000 çifte yakın leylek bu civarda ürüyor. Ak leyleklerin dişi ve erkek bireyleri birlikte yuvalarını yapıyor, Afrika'nın en uzak bölgelerinden deltaya geliyor, 30 gün kuluçka döneminden sonra yavrularını erişkin bir birey haline getiriyorlar. Yavrular büyüdükten sonra hep birlikte yeniden güneye göç ediyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        İlkadım Belediyesinden kahverengi kokarca ile mücadeleye destek
        İlkadım Belediyesinden kahverengi kokarca ile mücadeleye destek
        Canik'te geleneksel ramazan eğlenceleri sürüyor
        Canik'te geleneksel ramazan eğlenceleri sürüyor
        Samsun'da şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı
        Samsun'da şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı
        Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor
        Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor
        Samsun'da yağmur suyu kollektör hatları güçlendiriliyor
        Samsun'da yağmur suyu kollektör hatları güçlendiriliyor
        Çarşamba'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı