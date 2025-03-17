Türkiye birincisi Sevdenur Çavuş, Kavak Kaymakamı Genç'i ziyaret etti

Çanakkale konulu hikaye yarışmasında Türkiye birincisi olan Sevdenur Çavuş, Kavak Kaymakamı Taha Genç'i makamında ziyaret etti.

Çanakkale savaşlarının 110. yılı münasebetiyle Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Türkiye geneli hikaye yarışmasında Kavak Ondokuz Mayıs Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi Sevdenur Çavuş “Ali Hep On Beş Yaşında”adlı hikayesi ile Türkiye birincisi oldu.

Ziyarette, Sevdenur Çavuş'a Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Şube Müdürü Ali Doğan, Ondokuz Mayıs Ortaokulu Müdürü Zekeriya Ersoy ve hikayesine danışmanlık yapan Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı İnci Dönmez eşlik etti.

Kaymakam Taha Genç hikaye yazma süreci ile ilgili Sevdenur Çavuş ve danışman öğretmeniyle bilgi alışverişinde bulunduktan sonra çeşitli hediyeler ve başarı belgesi verdi.