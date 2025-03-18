Bafra'da gönüllü gençlerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, ramazan ayının ruhuna uygun olarak dayanışma ve yardımlar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldıkları bilgi doğrultusunda ihtiyaç sahiplerini belirleyen gönüllüler, hazırladıkları ramazan kolisi ve market kartlarını ailelere ulaştırdı.

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