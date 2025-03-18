Bafra'da gönüllü gençlerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Samsun'un Bafra ilçesindeki Gençlik Merkezi gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesindeki Gençlik Merkezi gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.
Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak amacıyla etkinlik düzenledi.
Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldıkları bilgi doğrultusunda ihtiyaç sahiplerini belirleyen gönüllüler, hazırladıkları ramazan kolisi ve market kartlarını ailelere ulaştırdı.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, ramazan ayının ruhuna uygun olarak dayanışma ve yardımlar yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Ramazan ayında iyilikte yarışanlardan olmak arzusuyla, gençlerle yardıma muhtaç ailelere ulaştıklarını belirten Erdoğan, "Rabbim hayır sahiplerinin hayrını kabul eylesin." ifadesini kullandı.
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