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        Samsun'da 5 ayrı hırsızlıktan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 ayrı hırsızlıktan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:48 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:58
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        Samsun'da 5 ayrı hırsızlıktan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde 5 ayrı hırsızlıktan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.Y. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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