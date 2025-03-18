Samsun'da 5 ayrı hırsızlıktan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 ayrı hırsızlıktan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde 5 ayrı hırsızlıktan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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