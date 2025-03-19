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        Samsun ve Ordu'da 2 bin 450 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Samsun ve Ordu'da düzenlenen operasyonda 2 bin 450 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:50
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        Samsun ve Ordu'da 2 bin 450 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Samsun ve Ordu'da düzenlenen operasyonda 2 bin 450 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran S.T'nin (36), iş yerinde satmak üzere 400 adet 5 litrelik zeytinyağı satın aldığını ve yağların sahte olduğundan şüphelendiğini beyan etmesi üzerine harekete geçti.

        Teknik çalışma yürüten ekipler, tespit edilen şüpheliler H.B. (51), Z.K. (28), O.G. (29), S.A. (20) ve M.K'nin (25) iki araçla Samsun'da sahte zeytinyağı satışı yaptıklarını ve daha sonra Ordu'ya gittiklerini belirledi.

        Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla şüpheliler yakalandı. Araçlarda yapılan aramada, 450 litre zeytinyağı bulundu.

        Samsun ve Ordu'daki toplam 2 bin 450 litre sahte zeytinyağına da el konuldu.

        Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından daha önce de kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Öte yandan yağların, Aydın'da geçen yıl kapanan bir firmaya ait olduğu ve tüm ürünler için toplatma kararı bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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