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        Samsun'da huzurevi sakininin trafik polisi olma hayali gerçekleştirildi

        Samsun Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 68 yaşındaki Ahmet Gün'ün trafik polisi olma hayali, bir günlüğüne gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:12
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        Samsun'da huzurevi sakininin trafik polisi olma hayali gerçekleştirildi
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        Samsun Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 68 yaşındaki Ahmet Gün'ün trafik polisi olma hayali, bir günlüğüne gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkezde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak, geleceğe dair bakış açılarını değiştirebilmek, geçmişe karşı "keşke"lerini azaltabilmek amacıyla "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi" hayata geçirildi.

        Huzurevi yetkilileri, proje kapsamında, huzurevinde kalan Gün'ün trafik polisi olma hayalini gerçekleştirebilmek için, projeye destek veren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti.

        Huzurevine gelen polis ekipleri Gün'e, trafik polisi üniforması giydirdi.

        Telsizden anons yapan Gün, trafik polisi aracına bindi, huzurevi önünde bir aracı durdurarak ehliyet ruhsat kontrolü yaptı. Aracın far ve fren lambalarını da kontrol eden Gün, sürücüye iyi yolculuklar diledi.

        Gün, gazetecilere, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Polislik mesleğini çok sevdiğini belirten Gün, "Bütün polislerimize, emniyet güçlerimize, ayrı ayrı hepsinin gözlerinden öper teşekkürlerimi sunarım. Çok güzel bir şey. Aynı çocukluğuma dönmüş gibi." dedi.

        Gün, "Polisleri görüyorduk, hız yapanlara cezalar kesiyordu, uyarıyordu, bayramlarda kutluyordu, çikolata veriyorlardı. Onlar bizim için, vatandaş için çalışıyor gece gündüz. Hayallerim gerçek oldu, formayı da giydik." ifadelerini kullandı.

        Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel ise huzurevi sakinlerinin hayata entegre olabilmesi için farklı projeler yürüttüklerini söyledi.

        "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi" ile birçok yaşlının hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

        "Bugün de Yaşlılar Haftası münasebetiyle Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzün de katkılarıyla, Ahmet Gün amcamızın polis olmak istediğini öğrendik, kendisine bir organizasyon düzenledik. İl Emniyet Müdürlüğümüz organize etti, biz de katkı sağladık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ahmet amcamız Bafralı, yaklaşık 2 yıl önce geldi buraya. Son derece dinamik ve hayatla bağlarını kesmemiş ve yaş almasına rağmen fiziksel olarak da hayattan kopmamış bir yaşlımız. Polis olmak istediğini söylemişti. Trafik polisi oldu bugün ve hayallerini o da gerçekleştirdi. Projemiz 22 Nisan'da sona eriyor. Birkaç etkinliğimiz daha var proje kapsamında. Bundan sonra da yaşlılarımızın mutlu olması ve iyiliklerin çoğalması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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