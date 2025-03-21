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        Canik Belediyesi'nden kar yağışına anında müdahale

        Samsun'da Canik Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:21
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        Canik Belediyesi'nden kar yağışına anında müdahale
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        Samsun'da Canik Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ekipleri, yolların açık kalması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada mesai harcıyor.

        Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

        Yapılan yazılı açıklamada Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ekiplerin sahada teyakkuz halinde çalıştığını belirterek, “İlçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için yollarımızı sürekli açık tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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