Ankara Vezirköprü Platformu'nda öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık sürprizi

Ankara Vezirköprü Platformu tarafından ilçedeki öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye edildi.

"Okumak sizden, destek bizden" sloganıyla Ankara Vezirköprü Platformu Başkanı Mustafa Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etme geleneğini 11 yıldır sürdürüyor.

Platform Başkanı Mustafa Sezer, yaptığı açıklamada, Vezirköprü'deki 22 okulda 480 öğrenciye bayramlık getirdiklerini söyledi.

Bu yıl 11'nci kez bu etkinliği düzenlediklerini dile getiren Sezer, "Okullardaki öğretmenlerle iletişime geçerek ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettik ve inşallah kendilerine hediyelerini ulaştırıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından destek veren bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.