Havza'da 150 aileye ramazan kolisi desteği

Havza Sanayici, İş İnsanları ve Dayanışma Derneği (HASİYAD) Havza’da ihtiyaç sahiplerine 150 adet ramazan kolisi dağıttı.

Dernek tarafından hazırlanan 150 ramazan kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere dernek üyeleri ve muhtarlar aracılığı ile ulaştırıldı.

HASİYAD Başkanı Aydın Kaya, yapılan yardımlarla ramazan ayının manevi atmosferini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Rahmet ve bereket ayında, yardıma muhtaç ailelerin yüzlerini güldürmek, onları yalnız bırakmamak ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla başlatılan bu kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederim.Bu ramazanda HASİYAD olarak 150 koli, üyesi olduğumuz ASFED olarak 250 adet olmak üzere ilçemizde toplam 400 adet ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. İnşallah önümüzdeki sene hedefimiz 1000 ihtiyaç sahibimize ulaşmak. Yürütmüş olduğumuz yardım çalışmalarına destek veren başta Sayın ASFED Genel Başkanımız Osman Yılmaz'a ve yardımların ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile yaklaşan Kadir Gecemiz ve Ramazan Bayramı'mız tüm İslam alemine mübarek olsun."