Havza'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

Havza İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mehmet Tekinasa, Ramazan Bayramı'nın ilçede huzur içinde geçirilmesi, trafikte sorun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

Tekinasa, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığına işaret etti.

Ramazan Bayramı süresince ilçede herhangi bir üzücü olay yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Tekinasa, "İlçemiz konumu itibari ile Karadeniz'in giriş kapısı. Bu sebeple Ankara Samsun kara yolunda yaşanabilecek yoğun trafik yükü için trafik güvenliği için geçiş noktalarında gerekli tedbirlerimizi aldık. Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında oluşması muhtemel trafik yoğunluğunda, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafikte ihlal oluşturan davranışlarını en aza indirmek amacıyla trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacaktır. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına bilgi verilecek, yol kullanıcılarının zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır." dedi.