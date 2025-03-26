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        Havza'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

        Havza İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mehmet Tekinasa, Ramazan Bayramı'nın ilçede huzur içinde geçirilmesi, trafikte sorun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:48 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:48
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        Havza'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı
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        Havza İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mehmet Tekinasa, Ramazan Bayramı'nın ilçede huzur içinde geçirilmesi, trafikte sorun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Tekinasa, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığına işaret etti.

        Ramazan Bayramı süresince ilçede herhangi bir üzücü olay yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Tekinasa, "İlçemiz konumu itibari ile Karadeniz'in giriş kapısı. Bu sebeple Ankara Samsun kara yolunda yaşanabilecek yoğun trafik yükü için trafik güvenliği için geçiş noktalarında gerekli tedbirlerimizi aldık. Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında oluşması muhtemel trafik yoğunluğunda, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafikte ihlal oluşturan davranışlarını en aza indirmek amacıyla trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacaktır. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına bilgi verilecek, yol kullanıcılarının zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır." dedi.

        Ramazan Bayramı tatili süresince polis ekiplerinin sahada olacağını aktaran Tekinasa, şunları kaydetti:

        "İlçe Emniyet Müdürlüğümüz yaya ve motorize ekipleri, polis sorumluluk alanında 24 saat esası ile halkımızın güven ve huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri amacı ile insan ve araç yoğunluğunun yaşanabileceği bölgelerde görevlerinin başında olacaklar. Aldığımız bütün bu güvenlik, asayiş, trafik tedbirleri ile birlikte Ramazan Bayramı’nı vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamı içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum. Şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlarımız ve sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını, yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmamalarını özellikle istirham ediyorum."

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