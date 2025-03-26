Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midye Kavak ilçesinde ele geçirildi.
Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midye Kavak ilçesinde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, İstanbul'a sevk edilmek üzere kamyonetin kasasında gizlenmiş 1,5 ton beyaz kum midyesini Kavak ilçesinde ele geçirdi.
Nakil işlemini gerçekleştiren 1 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.
Midyeler polis ekiplerince denize bırakıldı.
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