Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari araç evin bahçesine devrildi
Samsun'un Terme ilçesinde otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü hafif yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü hafif yaralandı.
Ordu-Samsun kara yolunda Ordu istikametinde seyreden R.N.A. idaresindeki 55 KN 651 plakalı hafif ticari araç, yalı kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü tedavi altına alındı.
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