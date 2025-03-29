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        Karadeniz sahil yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun güzergahında trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:05
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        Karadeniz sahil yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
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        Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun güzergahında trafik yoğunluğu oluşturdu.

        9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen gurbetçiler, yoğun gelişi nedeniyle yollarda araç yoğunluğu oluştu.

        Çevre yolunun Karadeniz Sahil Yolu ile bağlandığı bölgede otomobiller yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de karayolunda önlemler alarak trafiğin aksamaması için çalışıyor.

        Öte yandan Samsun-Ankara kara yolunda da zaman zaman yoğunluk yaşandı.

        Karadan ve havadan denetim yapan trafik ekipleri de sürücülere, emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve mola verme konularında uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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