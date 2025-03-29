Karadeniz sahil yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Karadan ve havadan denetim yapan trafik ekipleri de sürücülere, emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve mola verme konularında uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de karayolunda önlemler alarak trafiğin aksamaması için çalışıyor.

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