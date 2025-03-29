Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce farklı adreslere düzenlenen operasyonda 1 kilo 418 gram uyuşturucu madde, 1080 uyuşturucu hap ile 500 gram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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