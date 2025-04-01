Samsunspor, devlet himayesindeki çocukları ağırladı
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar, Reeder Samsunsporlu futbolcularla vakit geçirerek neşeli anlar yaşadı.
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar, Reeder Samsunsporlu futbolcularla vakit geçirerek neşeli anlar yaşadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan çocuklar, Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcuları ziyaret etti.
Devlet himayesindeki çocuklarla tek tek ilgilenen futbolcular, onlara Samsunspor atkısı hediye etti.
Bazı çocuklar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Oyuncularla kısa süreli top oynama imkanı bulan çocuklar mutlu anlar yaşadı.
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