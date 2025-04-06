Samsun'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 55 AKN 179 plakalı hafif ticari araç Barajyolu Caddesi Beylerce mevkiinde aynı yöne seyir halinde olan E.İ. idaresindeki 34 SK 1063 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan hafif ticari araçta bulunan B.K. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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