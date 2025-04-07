Samsunspor'dan başarılı sporcu kızlara mor forma jesti

Samsunspor, Balıkesir'de futsalda başarılı olan sporcu kızlara mor forma gönderdi.

Samsunspor Kulübü, Marmara Adası'nı futsalda Türkiye şampiyonalarında temsil eden kız takımının bu başarısını mor forma ile ödüllendirdi.

Marmara Adası'nın Saraylar Ortaokulu Kız Futsal Takımı, okulsporları futsal şampiyonluğunu 2 yıl üst üste kazandı ve şehri Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Bunun üzerine Samsunspor'un Eğitim Kurumları ve Spor Kulüpleri Proje Sorumlusu Yöneticisi Fazlıhan Carus, Saraylar Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Cengiz Baş ile temasa geçerek mor formaları kız sporcular için gönderdi.

Marmara Adası'nda beden eğitimi öğretmenliğini sürdüren Cengiz Baş, "Balıkesir şehrinin en uzak yeri Marmara Adası'nda başarıya ulaşan kızlarımıza bir destek de şehrimden, yani Samsun'dan geldi. İki yıl üst üste Balıkesir okul sporları futsal şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine kadar yükselme başarısı gösteren futsal takımımıza Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi ve CRS Spor Yönetim Kurulu Başkanı Fazlıhan Carus, dünyanın en ağır formasını göndererek hepimizi mutlu etti. Okul yönetimimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına bu anlamlı desteğe sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.