Samsunspor'dan başarılı sporcu kızlara mor forma jesti
Samsunspor, Balıkesir'de futsalda başarılı olan sporcu kızlara mor forma gönderdi.
Samsunspor, Balıkesir'de futsalda başarılı olan sporcu kızlara mor forma gönderdi.
Samsunspor Kulübü, Marmara Adası'nı futsalda Türkiye şampiyonalarında temsil eden kız takımının bu başarısını mor forma ile ödüllendirdi.
Marmara Adası'nın Saraylar Ortaokulu Kız Futsal Takımı, okulsporları futsal şampiyonluğunu 2 yıl üst üste kazandı ve şehri Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.
Bunun üzerine Samsunspor'un Eğitim Kurumları ve Spor Kulüpleri Proje Sorumlusu Yöneticisi Fazlıhan Carus, Saraylar Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Cengiz Baş ile temasa geçerek mor formaları kız sporcular için gönderdi.
Marmara Adası'nda beden eğitimi öğretmenliğini sürdüren Cengiz Baş, "Balıkesir şehrinin en uzak yeri Marmara Adası'nda başarıya ulaşan kızlarımıza bir destek de şehrimden, yani Samsun'dan geldi. İki yıl üst üste Balıkesir okul sporları futsal şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine kadar yükselme başarısı gösteren futsal takımımıza Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi ve CRS Spor Yönetim Kurulu Başkanı Fazlıhan Carus, dünyanın en ağır formasını göndererek hepimizi mutlu etti. Okul yönetimimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına bu anlamlı desteğe sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.
Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus ise, kulüp olarak sosyal projeler'e önem verdiklerini belirterek, "Dünyanın en ağır forması' sloganıyla tasarladığımız ve üzerinde 15 farklı dilde 'Kadına şiddete hayır'ı ifade eden mor formalarımız büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu formalarımızı spor alanında başarı gösteren eğitim çağındaki kız öğrencilerimize göndererek onlara destek ve moral veriyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.