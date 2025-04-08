Samsun'da alkollü araç kullanmaktan firari hükümlü sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı

Sürücünün 5 yıl içinde 4. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Ekiplerin durdurduğu sürücü Ö.A'nın yapılan kontrolünde 120 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Trafik Komutanlığı ekipleri, Kırgıl Mahalle yolu üzerinde trafik denetimi yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.