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        Samsun'da alkollü araç kullanmaktan firari hükümlü sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde birden çok alkollü araç kullanmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, alkollü araç kullanırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:30
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        Samsun'da alkollü araç kullanmaktan firari hükümlü sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde birden çok alkollü araç kullanmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, alkollü araç kullanırken yakalandı.

        Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Trafik Komutanlığı ekipleri, Kırgıl Mahalle yolu üzerinde trafik denetimi yaptı.

        Ekiplerin durdurduğu sürücü Ö.A'nın yapılan kontrolünde 120 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücünün 5 yıl içinde 4. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi.

        Ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulanan sürücünün "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçundan 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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