Şehit Zafer Kurnaz, Alaçam'da kabri başında anıldı

Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ve Muhtarlar Derneği Başkanı Kaya Asan katıldı.

Kayseri'de, 11 Nisan 2005'te şehit olan piyade er Zafer Kurnaz için kabri başında anma programı düzenlendi.

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