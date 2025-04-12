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        Samsunspor'da Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Reeder Samsunspor'da Roland Sallai ile girdiği mücadele yaralanan Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:15
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        Samsunspor'da Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Reeder Samsunspor'da Roland Sallai ile girdiği mücadele yaralanan Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı.

        Kımızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuları Rick Van Drongelen'in, sarı kart gördüğü pozisyonda ağzına almış olduğu darbe sonucu dudağının yarıldığı ve sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edebildiği hatırlatıldı.

        Müsabaka sonrasında oyuncunun sağlık kontrolünün yapıldığı ifade edilerek, "Sağlık sponsorumuz VM Medicalpark Samsun Hastanesinde yapılan kontrollerde, parçalanan dudak dokusu plastik cerrahi tarafından suture edilmiştir. Çalışmalarına devam edecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

        Bu arada Hollandalı futbolcu Van Drongelen ise sosyal medya hesabından fotoğrafını, “8 dikiş, 6 final” notuyla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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