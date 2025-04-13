Çarşamba'da 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 600 lira adli para cezası bulunan A.G. (49) yakalandı.
Çeşitli suçlardan toplam 32 suç kaydı olduğu da belirlenen A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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