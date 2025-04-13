Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 15:50 Güncelleme: 13.04.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba'da 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 600 lira adli para cezası bulunan A.G. (49) yakalandı.

        Çeşitli suçlardan toplam 32 suç kaydı olduğu da belirlenen A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        GRAFİKLİ - Zirai don 36 ilde etkili oldu
        GRAFİKLİ - Zirai don 36 ilde etkili oldu
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda gençler 185'in üzerinde firmayı tanıma imk...
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda gençler 185'in üzerinde firmayı tanıma imk...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
        Samsun'da dolmuş ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da dolmuş ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
        Samsunspor'da Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı
        Samsunspor'da Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı