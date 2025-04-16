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        Bafra'da çiftçilere ayçiçek ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, çiftçilere yönelik ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:42
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        Bafra'da çiftçilere ayçiçek ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, çiftçilere yönelik ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarım Arazilerini Kullanımının Etkinleştirilmesi" projeleri kapsamında, özellikle üst kesimlerdeki ve engebeli küçük arazilerde kullanılmak üzere kuru fasulye tohumu dağıtımı yapacaklarını belirtti.

        Sağlam, Samsun'da geçtiğimiz yıl yağlı ayçiçeği ekim alanlarında 190 bin dekar alanda 42 bin 500 ton üretim gerçekleştiğini, geçen yılın kurak geçmesi nedeniyle iç bölgelerde ayçiçeği veriminin ortalama 220 kilograma kadar düştüğünü, normalde bu bölgelerde 300 ile 350 ton arasında verim alındığını kaydetti.

        Ayçiçeği tohumu desteğini önemsediklerini ifade eden Sağlam, "Daha önceki yıllarda yapılan desteklerin devamı olarak 13 bin 800 dekar alana yetecek 690 paket ayçiçeği tohumunun çiftçilere verildi. " dedi.

        Sağlam, temel destek, planlı üretim desteği ve yerli tohumun desteklenmesi kapsamında sertifikalı tohum kullanan çiftçilere toplamda bin lirayı aşan destek sağlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Bu desteklerin içeriğini ise 366 lira planlı üretim desteği, 366 lira temel destek ve 146 lira yerli tohum desteği var. Üretim sonunda ise bakanlığın açıkladığı şekilde fark ödemesi desteği de yapılacak. İklim tarım sektörünü en çok etkileyen dış faktörler arasında. 10 ile 13 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da zirai don riski yaşandı. Fındık ve cevizle ilgili ön tespit çalışmaları yapıldı. Mayıs ayının ortalarına doğru güneşin açmasıyla zarar durumunu daha net görülecek ve tekrar tespit çalışmaları yapılacak."

        Kuru fasulye üretim miktarlarına da değinen Sağlam, "2024 yılında 9 bin 120 dekar alanda yaklaşık 1200 ton üretim gerçekleşti. Sadece yukarı kesimlerde değil, düz tarım arazilerinde de tarımın tüm ürünleri ve hayvancılıkla ilgili proje ve talepleri olan çiftçilere destek vermeye hazırız." diye konuştu.

        Törene Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve destek programından yararlanmaya hak kazanan çiftçiler katıldı.

        Tohum dağıtım töreni, çiftçilere tohumların teslim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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