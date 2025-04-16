Bafra'da kırsal mahallede KETEM taraması

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Bafra ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sağlık taramalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından Örencik Mahallesi'nde yaklaşık 60 ev hanımına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Sağlık personeli, kanser tanılarında erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birim sorumlusu Dr. Hamiyet Çaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurumlarında üçlü tarama programının devam ettiriyoruz. Dönem dönemde Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüzün mobil tarama aracıyla köylerimize tarama programları düzenliyoruz." dedi.

Çaylı, bugün 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

" Amacımızın, halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanseri hakkında bilgilendirme yapmak, farkındalık oluşturmak ve 60 kişilik gruba mobil tarama aracında testlerini almak. Rahim ağzı kanserinin erken tanı aldığında yüzde yüze yakın tedavi şansı olan bir kanser türü. Hastalarla birlikte tarama programına devam ediyoruz. Tüm kadınların yılda bir kez kendilerini kontrol ettirmeleri gerekli. Kontrollerin ardından her 5 yılda bir devletin, ülkemizde en sık görülen meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri için belirli dönemlerde tarama programları yürütlüyor. "