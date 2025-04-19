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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:13
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmayla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik uyarıcı ile 114 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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