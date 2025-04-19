Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Çalışmayla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik uyarıcı ile 114 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

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