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        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:57
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        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Gain Part Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 51 puanla 3. sırada girdi.

        Son 3 haftada peş peşe mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, Corendon Alanyaspor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.

        Samsun ekibinde sakatlığı sone eden Marc Bola'nın 2 hafta sonra yeniden formasına kavuşması beklenirken, sakatlıkları devam eden Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in durumu maç saatinde belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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