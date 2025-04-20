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        Çarşamba'da satranç turnuvası düzenlendi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 2024-2025 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:45
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        Çarşamba'da satranç turnuvası düzenlendi
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde, 2024-2025 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

        Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği iş birliğinde, Çarşamba Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuva, Minikler A, Minikler B, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere beş farklı kategoride yapıldı.

        13 okuldan 159 sporcunun katıldığı turnuva, Satranç İl Temsilciliği tarafından görevlendirilen altı hakem eşliğinde gerçekleştirildi.

        Turnuva sonunda, Minikler A kategorisinde birinciliği Atatürk İlkokulu elde ederken, ikinciliği Hacı Yılmaz İlkokulu, üçüncülüğü ise Cumhuriyet İlkokulu kazandı. Minikler B kategorisinde de yine Atatürk İlkokulu birinci oldu. Hacı Yılmaz İlkokulu ikinci, Özel Mektebim Koleji ise üçüncü sırada yer aldı.

        Küçükler kategorisinde Atatürk Ortaokulu birinciliğe ulaşırken, Değirmenbaşı Ortaokulu ikinci, Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde Atatürk Ortaokulu birinciliği kimseye bırakmazken, Değirmenbaşı Ortaokulu ikinci, Ali Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı.

        Gençler kategorisinde ise Özel Mektebim Koleji turnuvayı birincilikle tamamladı.

        Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi, Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ile Satranç İl ve İlçe Temsilcileri tarafından takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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