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        Samsun'da 126 fabrika işçisi, yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı ve hastanelere başvurdu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çeşitli fabrikalarda çalışan 126 işçi öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:28 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:28
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        Samsun'da 126 fabrika işçisi, yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı ve hastanelere başvurdu
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çeşitli fabrikalarda çalışan 126 işçi öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı.

        İlçede faaliyet gösteren 7 farklı fabrikaya yemek veren bir firmanın öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen toplam 126 işçi bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.

        İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuran kişi sayısında artış olabileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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