Samsun'da 126 fabrika işçisi, yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı ve hastanelere başvurdu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çeşitli fabrikalarda çalışan 126 işçi öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çeşitli fabrikalarda çalışan 126 işçi öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı.
İlçede faaliyet gösteren 7 farklı fabrikaya yemek veren bir firmanın öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen toplam 126 işçi bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.
İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuran kişi sayısında artış olabileceği bildirildi.
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