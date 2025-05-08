Samsun'da 126 fabrika işçisi, yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı ve hastanelere başvurdu

İlçede faaliyet gösteren 7 farklı fabrikaya yemek veren bir firmanın öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen toplam 126 işçi bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.

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