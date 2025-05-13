Çarşamba'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Evde yapılan aramada, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet tüfek kartuşu ve 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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