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        Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

        Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:20
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        Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
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        Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlerin devletlerin en dinamik gücü, milletin ümidi ve geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

        Dereci, Türkiye'nin büyük ve itibarlı bir ülke olduğuna vurgu yaparak, "Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir, bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluklarınız arasında yer almaktadır." dedi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirten Dereci, gençlere hitaben şunları dile getirdi:

        "Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Türk genci, her şeyden önce milli, manevi, tarihi ve insani  vasıflar çerçevesinde birleşen, Batı kültürü ve medeniyeti karşısında  kendi kültür ve medeniyetine sahip çıkan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları ve tertiplenen tezgah ve tuzakları fark edebilen, hedef ve ideallerini  hiç unutmayan ve onları devamlı yaşatan, Türk tarihine bir bütün olarak  bakan, sınıfçı ve bölücü olmayan, emperyalizmin her türlüsüne karşı çıkan, planlı ve programlı çalışan, vatanına, devletine ve milletine candan bağlı olan, ülke menfaatlerini kendi menfaatinden üstün gören, çelik yürekli, üstün  yetenekleriyle düşmana korku salan, mazluma dost olan, büyüğünü sayan,  küçüğünü koruyan ve seven, inisiyatif sahibi, korku nedir bilmeyen vasıflara sahip olmalıdır.

        Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimiz bir ve bütün olarak bu zamana kadar geldiğimiz gibi bundan sonra da sonsuza kadar devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yarınlarımızın umudu olan sizler, azimli, gayretli, kararlı, çalışkan, üretken ve vatani için canını seve seve feda eden gençler olduğunuz müddetçe devletimiz ilelebet payidar kalacaktır."

        Konuşmaların ardından gençler ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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