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        Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı yerde "Yankılı Tepeler" sahnelenecek

        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun'daki Tütün İskelesi'nde "Yankılı Tepeler" adlı senfonik şiir dinletisini sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:47
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        Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı yerde "Yankılı Tepeler" sahnelenecek
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        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun'daki Tütün İskelesi'nde "Yankılı Tepeler" adlı senfonik şiir dinletisini sunacak.

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak üzere geldiği Samsun'da ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Sakarya Meydan Muharebesi'ni notalarla anlatan eseri sanatseverlerle buluşturacak.

        Oğuzhan Balcı tarafından bestelenen ve librettosu Yavuz Demir tarafından hazırlanan "Namazgah Tepe ve Duatepe, iki tepe arasında var kılınmak" konulu "Yankılı Tepeler" eseri, Okan Şenozan anlatıcılığında, orkestra şefi Rengim Gökmen ve koro şefi Maria Chekriekchieva yönetiminde sahnelenecek.

        Eserde başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, sopranoda Görkem Ezgi Yıldırım, tenorda Veysel Barış Yanç, baritonda ise Arda Aktar yer alacak.

        Provaları tamamlanan eser, 19 Mayıs Pazartesi saat 19.19'da Tütün İskelesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        - "Türk insanının gönlünde Samsun'un yeri bir başkadır"

        Orkestra şefi Rengim Gökmen, prova sonrası AA muhabirine, Samsun Devlet Opera ve Balesinin çok güzide bir sanat kurumu olduğunu söyledi.

        Gökmen, 2008 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olduğu dönemde Samsun Devlet Opera ve Balesinin kurucu müdürü olma kıvancını yaşadığını belirterek, "Ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgemizin sanat kurumları içerisinde Samsun Devlet Opera ve Balesinin çok önemli bir yeri olduğunu, büyük bir boşluğu doldurduğunu, yalnızca Samsun'a ait olmadığını, bütün Karadeniz Bölgesi'ne hatta İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgemize kadar giden turneleriyle etkin bir şekilde sanat ve kültürü ülkemizde hissettiren bir kurum olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Genel müdürlük görevinden ayrıldıktan sonra ilk defa Devlet Opera ve Balesinde bir prodüksiyonda görev aldığını belirten Gökmen, "Tabii çok özel bir durum Samsun'da olması bunun... Çünkü Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımının atıldığı, ilk kıvılcımının yakıldığı kent Samsun. Bu bakımdan bütün Türk insanının, bütün vatandaşların gönlünde Samsun'un yeri bir başkadır, benim de olduğu gibi." ifadesini kullandı.

        - Sakarya Meydan Muharebesi notalarla anlatılacak

        Kurtuluş Savaşı'nın belli bir dönemini ele alan "Yankılı Tepeler" eserinde, Sakarya Meydan Muharebesi'ni adeta notalarla anlatacaklarını belirten Gökmen, şunları kaydetti:

        "Yankılı Tepeler'in librettosunu yine bir Samsunlu olan Prof. Dr. Yavuz Demir hazırladı. Sakarya Savaşı'mızın Ankara'dan çıkış noktasını Namazgah Tepe'den anlatan ve Duatepe'ye kadar olan o süreçteki kahramanlıkları destansı bir dille dile getiren, müziğiyle de çok etkileyici olan bu eseri Samsun'da, özellikle de Tütün İskelesi'nde sahnelemek bizim için çok ayrı bir duygu. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için karaya Anadolu'da ilk adım attığı noktada eseri icra etmek bizim için kıvanç verici, heyecan verici."

        - 100'e yakın kişi görev alacak

        Başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan ise böyle bir eseri Tütün İskelesi'nde sahnelemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "100 kişiye yakın koro, orkestra ve teknik ekibimizle bu eseri Tütün İskelesi'nde sahneleyeceğiz. Bütün sanatseverleri ve halkımızı bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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