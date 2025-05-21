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        Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı

        Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:59
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        Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı
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        Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, halkın dini vecibelerini rahat şekilde yerine getirebilmeleri için bir dizi tedbir alındığını söyledi.

        Bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kurban satış yeri olarak Vezirköprü çevre yolundaki Havza Belediyesine ait mevcut hayvan pazarının kullanılmasına, söz konusu hayvan pazarının bayramdan 3 gün öncesinden bayramın ikinci günü akşamına kadar her gün açık kalmasının kararlaştırıldığını anlatan Alıcı, bu alan dışında kurbanlık satışına belediye tarafından engel olunacağını aktardı.

        Kurban satış yerlerinde insan ve çevre sağlığı, güvenliği ile hayvan haklarına değer verileceğini vurgulayan Müftü Alıcı, şöyle devam etti:

        "Yetiştirici, satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak, su, tuvalet, kapalı oturma yerleri ve benzeri yerler belediye tarafından hazırlanacak. Kurban kesim yerleri dışında kurban kesimi için uygun olan yerlerde kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarını kesmek, dini ve hijyenik şartlara uymak şartıyla serbest olacak. Kesilen kurbanlıkların kulak küpeleri veya kulak küpe numaraları, mahalle muhtarları aracılığıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilecek. Kurban atıkları ve hastalıklı organlar, çukurlara gömülecek. Kararlara uymayanlara Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine göre idari para cezası uygulanacak."

        Gebe veya damızlık niteliği taşıyan hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine belediye tarafından izin verilmeyeceğini vurgulayan Alıcı, "Yalnız gebe olmayan ve damızlık değeri taşımayan dişi hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenecek olan 'Damızlık vasfını yitirmiş olup kesime sevki uygun görülmüştür' raporu sonrasında kesimine müsaade edilecek. Kurban kesim yeri olarak, Aslançayır yolu üzeri üçüncü kilometredeki mezbaha kullanılacak. Özellikle kurban satış ve kesim yerlerine giden güzergahlarda ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacak." diye konuştu

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