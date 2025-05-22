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        Samsun'da aileler ve gençler bisiklet turunda buluştu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Tekkeköy Gençleri Bisiklet Turunda" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:18
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        Samsun'da aileler ve gençler bisiklet turunda buluştu
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Tekkeköy Gençleri Bisiklet Turunda" etkinliği düzenlendi.

        Tekkeköy Gençlik Merkezi önünden başlayan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gençlik liderleri ve antrenörler eşliğinde yola çıkan katılımcılar, yaklaşık 6 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Etkinlikte konuşan Kaymakam Enver Hakan Zengince, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'En büyük eserim.' dediği Cumhuriyet'i gençlere emanet etmiştir. Cumhuriyet'in gençlerin omuzlarında yükseleceğini ve Cumhuriyet'in kaderini gençlerin azim ve gayretlerinin göstereceğini belirtmiştir. Bunun nişanesi olarak da 19 Mayıs gününü gençlere bayram olarak hediye etmiştir." dedi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın da bisiklet turuna yaklaşık 100 gencin katıldığını söyledi.

        Aydın, "Amacımız, sporu gençlere yaymak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve aralarındaki sosyal bağlılığı bisiklet yoluyla geliştirmek. 2025'in Aile Yılı olması sebebiyle velilerimizi de dahil ettik. Velilerle birlikte çocuklar da bisiklet sürecek. Bu etkinlikle hem dijital mecralardan uzak kalacaklar hem de aktif yaşamı alışkanlık haline getirmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

        Katılımcılardan Fatih İspir, "Çok çocuk geldi. Malum, pek sosyalleşemiyorlar haliyle. Çocuklar için burada olmak iyi oldu, bizim için de değişiklik oldu. Birlikte spor yapıyoruz." diye konuştu.

        Aras Salih Avcı ise "Bu etkinlikle çevremi genişletmiş oluyorum, yeni arkadaşlarım oluyor. Etkinlikleri seviyorum." dedi.

        Etkinlik, Gençlik Merkezi'ne dönüşle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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