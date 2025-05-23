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        TÜİK, üniversite öğrencilerine "İstatistik Veri Kampı" düzenleyecek

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), üniversite öğrencilerine yönelik "İstatistik Veri Kampı" düzenleyeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:54
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        TÜİK, üniversite öğrencilerine "İstatistik Veri Kampı" düzenleyecek
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        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), üniversite öğrencilerine yönelik "İstatistik Veri Kampı" düzenleyeceğini bildirdi.

        TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin, istatistik üretim süreçleri, veri analizi, araştırma tasarımı ve çeşitli yazılım araçları hakkında bilgi sağlayarak istatistik okuryazarlığını ve farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Samsun Üniversitesi işbirliğinde planlanan İstatistik Veri Kampı 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

        TÜİK uzmanlarının eğitim vereceği kampta, veri, bilgi ve iş süreçleri, istatistik okuryazarlığı ve temel istatistik kavramları, istatiksel analiz, veri analizi ve raporlama üzerine sunumlar yapılacak.

        Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki farklı disiplinlerde 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılacağı veri kampının 5 günlük programının tamamına katılanlara, katılım sertifikası verilecek.

        Kampa katılacak öğrenciler, okudukları üniversiteler tarafından belirlenecek.

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