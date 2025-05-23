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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "La Traviata" operasını sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:55
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "La Traviata" operasını sahneleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

        Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın yapacağı iki perdelik eserin başkemancısı Didem Tepe olurken, orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Paola Villa yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik edecek.

        Eserin dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi Zeynep Bengier, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren imzası taşıyor.

        Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

        "La Traviata", yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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