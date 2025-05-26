Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
G.Y.A. (21) idaresindeki 55 AJV 021 plakalı motosiklet, Sarıcalı Mahallesi Seyfullah Ediz Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.
Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
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