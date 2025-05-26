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        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:23 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:30
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        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        G.Y.A. (21) idaresindeki 55 AJV 021 plakalı motosiklet, Sarıcalı Mahallesi Seyfullah Ediz Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.

        Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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