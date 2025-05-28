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        Samsun'da çevre düzenlemeleri ile kırsal kalkınmayı desteklemek için 2 bin 500 lavanta çeliği yetiştirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde "Lavanta ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, 2 bin 500 lavanta çeliği (fide) yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:32
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        Samsun'da çevre düzenlemeleri ile kırsal kalkınmayı desteklemek için 2 bin 500 lavanta çeliği yetiştirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde "Lavanta ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, 2 bin 500 lavanta çeliği (fide) yetiştirildi.

        İlkadım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemeleri ve kırsal kalkınmayı destekleyen "Lavanta ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi"nin yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, doğayla dost, ekonomik değeri yüksek çalışmalara öncelik verdiklerini vurguladı.

        Kurnaz, doğal üretimi teşvik ederken ilçelerini güzelleştirdiklerini belirterek, "Hem çevre düzenlemesinde kullanacağımız lavanta ve biberiye gibi bitkilerle görsel zenginlik sağlıyoruz hem de kırsal mahallelerimizde alternatif tarım ürünlerinin önünü açıyoruz. Bu projeyle hem çevresel hem ekonomik anlamda sürdürülebilir katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Kent estetiği ile kırsal kalkınmayı buluşturan bu örnek modeli İlkadım Belediyesi olarak hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Kurnaz, projenin ikinci aşamasında, lavanta ve biberiye fidelerinin kırsal mahallelerdeki üreticilerle paylaşılacağını, böylece yerel üreticilerin aromatik bitki tarımına yönelmesinin teşvik edilerek hem tarımsal çeşitlilik artırılacak hem de kırsal ekonomiye canlılık kazandırılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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