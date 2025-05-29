Samsun Devlet Opera ve Balesinin "çocuk korosu" konser düzenleyecek

Koro şefliğini Polen Yağmur Arslan'ın üstleneceği konserde, solist kadrosunda Gamze Bayburt ile Metin Bayram, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, trompette Eser Arslantürk, kemanda Yusuf Tenşi, ışık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz yer alacak.

SAMDOB'un 90 kişilik çocuk korosu, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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