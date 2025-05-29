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        Samsun Devlet Opera ve Balesinin "çocuk korosu" konser düzenleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB), "çocuk korosu" yarın Samsun'da sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:13
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        Samsun Devlet Opera ve Balesinin "çocuk korosu" konser düzenleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB), "çocuk korosu" yarın Samsun'da sahne alacak.

        SAMDOB'un 90 kişilik çocuk korosu, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Koro şefliğini Polen Yağmur Arslan'ın üstleneceği konserde, solist kadrosunda Gamze Bayburt ile Metin Bayram, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, trompette Eser Arslantürk, kemanda Yusuf Tenşi, ışık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz yer alacak.

        Yaşları 8 ila 13 olan çocuklar 17 eseri yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

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