Merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy adına Samsun Üniversitesinde yaptırılan cami ibadete açıldı

Merhum hayırsever iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yaptırılan "Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi" ibadete açıldı.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsü'nde inşa edilen caminin açılışında yaptığı konuşmada, Ballıca Kampüsü'nün adım adım geliştiğini ve güzelleştiğini söyledi.

Caminin inşaatına 2024 yılının ocak ayında başladıklarını belirten Aydın, "Mimari projemizin hususiyetlerini anlayan ve her türlü maddi desteği vermekte imtina etmeyen bir hayırseverimiz vardı. Ortaya çıkan bu güzel eserde mimar hocalarımızın tasarımlarının yanı sıra en önemli pay, şüphesiz ki onlarındır. Eserin sadece bir cami değil aynı zamanda mimari bakımdan ülkemize örnek teşkil edecek sanat eseri olarak vücut bulmasına imkan sağlayan Ulusoy ailesine ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy'a ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy'un eşi Nevin Ulusoy da eşinin aziz anısına yaptırdıkları caminin açılışını gerçekleştirmenin onurunu ve manevi huzurunu yaşadığını belirterek, "Eserin bilim yuvası olan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü gibi bir yere nasip olmasından da ayrıca mutlu olduk. Fahrettin inanan, çalışkan, her zaman başkalarının iyiliğini kendi menfaatinin önüne koyan, değer üretmeyi ilke edilmiş, kalbi iyilikle dolu bir insandı ama iyilik yapmayı sessizlikle severdi. Onun ismini taşıyan bu cami, tıpkı kendisi gibi sade ama çok derin anlam taşıyor." diye konuştu.