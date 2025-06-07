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        Samsun'da Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi bayramda vatandaşların buluşma noktası oldu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan, geçmişi Eski Taş Çağı'na kadar uzanan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Kurban Bayramı tatili sürecinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:24 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:42
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        Samsun'da Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi bayramda vatandaşların buluşma noktası oldu
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan, geçmişi Eski Taş Çağı'na kadar uzanan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Kurban Bayramı tatili sürecinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Tekkeköy ilçesinde yer alan arkeolojik sit alanının turizm potansiyelini artırmak amacıyla Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen ve Tekkeköy Belediyesince hayata geçirilen "Gezi ve Yürüyüş Yolları ile Seyir Terasları Projesi", 2022 yılında tamamlandı.

        Proje kapsamında dağın yamacında bulunan Tekkeköy Mağaraları'nı ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için doğaya uygun yürüyüş yolları, seyir terasları, kameriyeler ve mesire alanları oluşturuldu.

        Kurban Bayramı tatili sürecinde Arkeoloji Vadisi'nde yer alan İmitasyon Müzesi ile doğal mağaraları gezen vatandaşlar, piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.

        Ordu'dan gelen Ramazan Kıv, müzeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek "Burada bir müze olduğunu bilmiyordum ama müzeyi gördüğümüzde çok şaşırdım. Eskiden kalma hatıralar, yazılar, görseller vardı. Çok güzel bir müze yapmışlar." dedi.

        Kastamonu'dan gelen Aynur Eski ise bölgeyi akrabalarının önerisiyle keşfettiklerini dile getirerek "Piknik alanına geldik. İlk defa bir arkeoloji müzesine geldim. Tarihini bilmiyordum, merak ettim. Akrabalarımız burayı anlatıyordu." ifadelerini kullandı.

        Tokat'tan gelen Hamza Kabaca da Tekkeköy Mağaraları'nı görmek istediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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