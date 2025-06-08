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        Samsun'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:01
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        Samsun'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Namazlı Mahallesi'nde Adem O'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evde yaşayanlar alevleri fark ederek itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yaralanan olmayan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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